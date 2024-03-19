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Эксперт назвал пляжные направления, которые подешевеют летом
Хобби и развлечения

19 марта, 14:00

1 мин.

Эксперт назвал пляжные направления, которые подешевеют летом

Мария Маковей
Автор
Тень самолета пролетает над тропическим пляжем.
Фото Armando Oliveira/istockphoto.com
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Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В.Плеханова Роман Гареев считает, что стоимость туров в Шри-Ланку и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) летом снизится на 15 процентов. Об этом он заявил в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, цена на туры в эти страны станет ниже благодаря расширению полетных программ. Однако лето — это не самый лучший сезон для путешествия по данным направлениям. В это время на Шри-Ланке идут дожди, а в ОАЭ слишком жарко. Кроме того, не все отели работают по системе «все включено», поэтому придется потратиться на еду и развлечения. Следовательно, ждать спроса на летние туры в эти страны не стоит, заключил Гареев.

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