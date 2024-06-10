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Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:50

1 мин.

Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить

Мария Маковей
Автор
Сорт пионов «Адольф Руссо»
Фото User10095428&lt;sub&gt;&lt;small&gt;393&lt;/small&gt;&lt;/sub&gt;/istockphoto.com
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Менеджер категории «Сад» гипермаркета по обустройству дома Светлана Дусатова в беседе с «СЭ» заявила, что сорт пионов «Адольф Руссо» очень непритязателен к погодным условиям. Поэтому он нравится начинающим и опытным садовникам.

«Он устойчив к засухе и морозам, а значит, у него больше шансов прижиться, даже если вы немного прогадаете с датой посадки или в вашем регионе есть риски поздних заморозков и бездождевого лета», — подчеркнула эксперт.

Также «Адольф Руссо» устойчив к серой гнили — грибковому заболеванию, которым часто страдают растения.

Для посадки пионов Дусатова рекомендует выбрать умеренно освещенный или полузатененный участок. Заранее подготовить в нем ямку и позаботиться о том, чтобы земля не была слишком плотной.

«В случае правильной посадки цветы появятся достаточно быстро. Но, несмотря на устойчивость растения к засухе, не стоит допускать пересыхания земли рядом с кустом. Тогда цветение будет обильным», — подытожила специалист.

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