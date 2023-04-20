Эксперт назвала топ-5 растений, которые могут стать хуже сорняка

Представитель садового комплекса «Семь семян» Анна Сердечная рассказала «СЭ» о растениях, которые могут стать на участке хуже сорняка. К ним эксперт отнесла миниатюрную кислицу с тонкими стелющимися побегами и фигурными листьями, похожими то ли на клевер, то ли на бабочек. «Это растение используется в оформлении клумб и цветников. При этом отдельные виды становятся настоящими агрессорами, например, кислица рожковая», — предупредила специалист. То же самое, по словам Анны Сердечной, относится и к такой полезной (с одной стороны) культуре, как хрен: «Его мощные корневища и листья используются в кулинарии и народной медицине. С другой стороны, это растение-захватчик, которое без должного контроля может стать бедствием для участка», — заявила эксперт.

Отменный вкус и красивые ягоды делают малину желанным гостем на любом участке. Но Анна Сердечная порекомендовала быть осторожнее: этот полукустарник может давать поросль и быстро распространяться, бороться с колючими побегами будет непросто. Это же касается и ее дальней родственницы ежевики, дикие сорта которой отличаются живучестью и разрастаются очень быстро, образуя густые колючие заросли и подавляя рост других растений.

Завершает список быстрорастущая многолетняя лиана — хмель. Ее нередко используют в садах для вертикального озеленения. «В случае бесконтрольного роста хмель способен не только захватить свободные территории, но и оплести и задушить другие садовые культуры», — резюмировала Анна Сердечная.

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