Эксперт объяснила, как турагентства обманывают при бронировании тура

Эксперт по туризму Татьяна Сапронова при бронировании тура советует заранее обращать внимание на все детали: звездность отеля, категорию номера, услуги и дополнительные расходы.

По ее словам, иногда туристы сталкиваются с тем, что люксовый номер походит на жилье экономкласса, а система «шведский стол» в понимании туроператора — трехразовое питание.

«Турагенты понимают, что по приезде мало кто хочет тратить время и нервы на разбирательства, и поэтому обманывают невнимательных клиентов», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».