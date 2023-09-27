Эксперт объяснила, почему стоит начать изучать иностранный язык после 40 лет

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Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова рассказала «СЭ», почему полезно учить иностранный язык после 40 лет. По ее словам, такое увлечение поможет завести новые знакомства и даст новые ощущения.
«Эффективнее всего начинать профилактику деменции в раннем и среднем возрасте. Изучение новых языков стимулирует умственную активность и дает возможность для образования новых нейронных связей. Чем чаще нагружать мозг непривычной для него деятельностью, тем пластичнее он будет и тем меньше риск деменции в будущем», — сказала Мурзюкова «СЭ».
Также это отличный вариант разнообразить жизнь и отвлечься от рабочих и домашних обязанностей.
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