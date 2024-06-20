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Эксперт объяснила, почему в грозу нельзя кататься на электросамокате
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

Эксперт объяснила, почему в грозу нельзя кататься на электросамокате

Мария Маковей
Автор
Электросамокат.
Почему нельзя кататься на электросамокатах в грозу.
Фото Primorac91/istockphoto.com
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Кандидат физико-математических наук Татьяна Андрюхова рассказала изданию AMIC о рисках езды на электросамокате в грозу.

По ее словам, колеса транспортного средства сделаны не из резины, а из полиуретана, который скользит по мокрому асфальту. Это значит, что самокатчику в услових ливней и дождей будет сложнее затормозить. Также в непогоду значительно снижается сцепление с дорогой, что еще сильнее усложнит управление электросамокатом.

«Кроме того, дождь сильно снижает видимость. Таким образом, во время дождя вы создаете повышенную угрозу не только для себя, но и для окружающих», — предупредила эксперт.

Также Андрюхова добавила, что во время грозы в электросамокат может попасть молния. Поэтому в непогоду лучше остановиться, припарковать самокат и отойти от него подальше. По ее словам, молния всегда ищет самый короткий путь для удара между землей и небом. Поэтому чаще всего попадает в высокие объекты.

«Именно по этой причине во время грозы очень опасно находиться на равнине или на поверхности воды, так как человек в этом случае превращается в самый высокий объект», — заключила исследователь.

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