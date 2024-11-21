Эксперт по этикету рассказала, как правильно ходить в гости

Специалист по этикету Надежда Коломацкая в разговоре с «СЭ» поделилась важными рекомендациями, которые помогут правильно вести себя в гостях. В первую очередь, стоит помнить, что ни в коем случае нельзя приходить в гости с пустыми руками. Небольшой, но приятный подарок, например, сладости к чаю, бутылка вина или корзина с фруктами, всегда будет уместен и станет знаком благодарности за гостеприимство. Если в семье есть дети, нужно подготовить маленькие сюрпризы и для них — подобные знаки внимания всегда радуют малышей.



«При входе в дом сначала поздоровайтесь с хозяйкой, а затем и с хозяином. Если вы планируете зайти без предварительного приглашения, даже если эти люди вам близки, рекомендую предупредить их хотя бы за час до визита, чтобы не поставить в неловкое положение», — сказала эксперт.



Если вы случайно что-то испортили в гостях, Коломацкая не рекомендует предлагать деньги за возмещение убытков. Вместо этого следует купить аналогичную вещь в магазине и вручить ее хозяевам вместе с извинениями.



Что касается времени прихода, нужно приходить вовремя или, в крайнем случае, задержаться не более чем на 5-10 минут. Приходить раньше оговоренного времени считается неуместным. Если вы опаздываете более чем на 10 минут, звоните и заранее предупреждайте хозяев, извинившись за неудобство.

«Когда вы собираетесь уходить с мероприятия, где присутствует много людей, попрощайтесь только с хозяевами и близкими знакомыми, а не со всеми подряд. Не следует здороваться и прощаться через порог, это считается дурным тоном», — добавила эксперт.



Также стоит помнить о времени, проведенном в гостях: лучше не пользоваться гостеприимством и стараться не задерживаться дольше 2-3 часов, если это не было оговорено заранее. На традиционных застольях первыми за стол садятся хозяева, и только после их приглашения гости могут начать садиться.

«Общайтесь со всеми присутствующими, а не только с теми, кого вы уже знаете. Будьте корректными в своих пожеланиях относительно телевизора или музыки — не стоит настаивать на их выключении или включении. Если у вас плохое настроение или самочувствие, лучше отказаться от визита. «, — подчеркнула Надежда.



Кроме того, важно предупредить хозяев о предпочтениях в питании: например, если вы не пьете алкоголь или не едите мясо. Еще не стоит приводить с собой незнакомых людей, детей или домашних животных, если это не было предварительно согласовано.