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Эксперт по продуктивности рассказала, почему полезно вести дневник
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:45

1 мин.

Эксперт по продуктивности рассказала, почему полезно вести дневник

Мария Маковей
Автор
Девушка пишет что-то в дневнике.
Фото Kostikova/istockphoto.com
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Эксперт по продуктивности Лена Федосеева рассказала «СЭ», почему вести дневник — это полезная привычка.

По ее словам, ежедневники и планеры — это отличные инструмент планирования. Вечером в него можно записать задачи на следующий день, после проанализировать и подвести итог.

«Существует масса деловых дневников, и каждый может найти свой вариант, который бы отвечал его вкусу», — отметила специалист.

Федосеева считает, что заполнение дневника приносит удовольствие. Последняя запись в нем — это завершающая точка в рабочем дне.

Кроме того, в планере можно записывать не только приятные воспоминания, но и задачи, инструкции, техники, заметки о важных встречах. Это поможет упорядочить день и сэкономить время.

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