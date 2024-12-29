Эксперт по сервировке рассказала, как правильно украсить новогодний стол

Эксперт по сервировке Елена Ахметзянова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как правильно украсить новогодний стол. По ее словам, в последние два года наблюдается настоящий бум на использование бантиков в самых разных сферах — от одежды до оформления и декора дома. Эти милые аксессуары добавляют шарм и стиль, и их активно используют для создания ярких акцентов на празднике.

«На новогоднем столе банты можно использовать, например, обвязывая ими подсвечники и бокалы, складывая салфетки в виде бантиков или добавляя их к новогодним композициям. Важно не переборщить — банты должны подчеркивать декор, а не перегружать его», — сказала специалист.

В этом сезоне особенно популярны банты из красного бархата, а также в светлых оттенках, таких как белый и кремовый. Бархат имеет свои преимущества: он создает атмосферу высококлассной элегантности.

«Не бойтесь добавить дорожки из этого материала на стол и украсить его необычными деталями, например, игрушками или коробочками в виде подарков», — добавила Елена.

Еще одним трендом стали жемчужные бусы, особенно сливочного цвета. Они могут элегантно обвивать ветки ели или использоваться для декора салфеток, придавая всему оформлению утонченный вид.

«Не забывайте и о ностальгии по Советскому союзу. Это отличное время, чтобы достать из бабушкиного буфета хрустальные изделия и украсить стол и елку игривыми флажками и советскими игрушками. Серпантин и увлекательные конкурсы добавят нотку веселья, а традиционные блюда, как оливье и селедка под шубой, останутся главными угощениями», — подчеркнула Ахметзянова.

Кроме того, эксперт посоветовала вспомнить, как оформлялись советские елки с ярким дождиком. Этот тренд возвращается: украшая елку пучками дождика, можно внести в оформление ретро-нотку. Еще сверкающие нити можно использовать как дорожку для стола или вставить под обеденные тарелки, выделив места для каждого гостя.

«Заранее продумайте, как хотите оформить свой стол. Попробуйте примерить скатерть, расставить тарелки и декор, а также нарисуйте простой эскиз. Это поможет избежать лишних волнений в праздничную ночь и позволит вам больше времени уделить близким», — подытожила специалист.