Эксперт по тайм-менеджменту объяснила, как правильно планировать режим дня

Эксперт по тайм-менеджменту Анна Старченко в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как правильно планировать режим дня, чтобы все успевать.

«Первый шаг к успеху — честный аудит времени. Рекомендую отслеживать время, фиксируя, на что оно уходит после работы. Вы можете быть удивлены, сколько времени уходит на социальные сети, просмотр сериалов и бесконечные разговоры. Не стоит пугаться полученных данных, воспринимайте их как отправную точку для дальнейших изменений», — отметила эксперт.

Второй шаг — определение приоритетов. Важно понять, что для вас действительно ценно. Это может быть чтение книг, занятия спортом или время, проведенное с семьей. Помните, что вы не обязаны успевать все сразу. Стремление к этому может привести к выгоранию. Выделите время на то, что приносит вам радость и вдохновение.

Далее — планирование. Выделите конкретное время для своих приоритетов. Например, с 19:00 до 19:30 — прогулка, с 20:00 до 20:30 — чтение книги. Помните, что план — это не строгий распорядок, а гибкий инструмент, который можно адаптировать под ваши потребности.

«Четвертый шаг — использование методов тайм-менеджмента. Применяйте техники, которые вам подходят. Метод «Помидора» (или «Техника Помодоро») является эффективным способом работы над длительными задачами. Работайте 25 минут, затем делайте 5-минутный перерыв. Это помогает поддерживать концентрацию и избежать выгорания», — сказала специалист.

И в заключение — отдых. Раз в неделю выделяйте время для полного расслабления. Занимайтесь тем, что вам нравится. Это поможет восстановить силы и вернуться к делам с новыми идеями и энергией.