Эксперт по туризму назвал новую альтернативу Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рекомендует россиянам вместо Турции выбирать китайский остров Хайнань. Слетать в этом направлении сейчас можно по цене Турции.



В своем Telegram-канале эксперт отметил, что для посещения острова Хайнань не нужна виза, а отельная база там представлена на хорошем уровне. При этом большинство туристов выбирает на острове пляжный отдых и приезжает минимум на 10 дней.



По словам вице-президента АТОР, местные жители позитивно относятся к гостям, а туристические компании и отели активно расширяют штат русскоговорящих специалистов, заведения добавляют вывески и меню на русском языке.



«Разумеется, все это будет иметь позитивный эффект для имиджа направления на долгие годы», — подытожил эксперт.