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Эксперт по туризму назвала направление, которое понравится интровертам
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

1 мин.

Эксперт по туризму назвала направление, которое понравится интровертам

Мария Задорожная
Автор
Девушка на Мальдивах
Фото FilippoBacci/istockphoto.com
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Эксперт по туризму и основатель туристического агентства Татьяна Сапронова в беседе с «СЭ» заявила, что Мальдивские острова — это отличное место отдыха для интровертов. По ее словам, у многих Мальдивы ассоциируются с романтическими поездками, но мало кто знает, что там можно снять отдельное бунгало на воде.

Кроме того, на курорте представлен широкий выбор спа-процедур и услуг для ухода за собой, что идеально подходит для тех, кто желает расслабиться и отдохнуть от шумных компаний.

Также можно отправиться исследовать подводный мир Мальдив с помощью дайвинга или снорклинга. При этом общаться с людьми лишний раз не придется.

«Не бойтесь выбирать место, которое позволит забыть про шум и суету. Иногда самые лучшие путешествия — это путешествия в себя», — заключила специалист.

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