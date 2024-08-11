Эксперт по туризму назвала направление, куда можно поехать в сентябре

Основатель агентства путешествий Камила Велибекова рекомендует в сентябре отправиться в Тунис. По ее словам, эта страна отлично подойдет и для любителей пляжного отдыха, и для поклонников экскурсионного туризма.

Среди самых популярных достопримечательностей Туниса эксперт отметила бело-синий город Сиди-Бу-Саид, развалины Карфагена, пустыню Сахара, пещерный город и древние храмы. А для тех, кто любит загорать, в стране есть белоснежно-песчаные пляжи.

«В сентябре-октябре воздух прогреется до +30°C, море до +25°C. Проживание, еда и транспорт в Тунисе дешевле, чем на других популярных туристических направлениях. Недельная поездка на двоих в формате all inclusive обойдется в среднем в 300 000 рублей», — отметила специалист в беседе с «СЭ».

Кроме того, в Тунис организованы прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, также можно добраться через Турцию. А для посещения страны потребуются загранпаспорт и подтверждение обратного вылета. Виза не нужна, если срок пребывания — не более 90 суток.