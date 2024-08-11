Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Эксперт по туризму назвала направление, куда можно поехать в сентябре
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Эксперт по туризму назвала направление, куда можно поехать в сентябре

Мария Задорожная
Автор
Руины Туниса
Фото Emily_M_Wilson/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Основатель агентства путешествий Камила Велибекова рекомендует в сентябре отправиться в Тунис. По ее словам, эта страна отлично подойдет и для любителей пляжного отдыха, и для поклонников экскурсионного туризма.

Среди самых популярных достопримечательностей Туниса эксперт отметила бело-синий город Сиди-Бу-Саид, развалины Карфагена, пустыню Сахара, пещерный город и древние храмы. А для тех, кто любит загорать, в стране есть белоснежно-песчаные пляжи.

«В сентябре-октябре воздух прогреется до +30°C, море до +25°C. Проживание, еда и транспорт в Тунисе дешевле, чем на других популярных туристических направлениях. Недельная поездка на двоих в формате all inclusive обойдется в среднем в 300 000 рублей», — отметила специалист в беседе с «СЭ».

Кроме того, в Тунис организованы прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, также можно добраться через Турцию. А для посещения страны потребуются загранпаспорт и подтверждение обратного вылета. Виза не нужна, если срок пребывания — не более 90 суток.

Куда поехать интроверту: 5 идей для спокойного путешествия. Куда поехать интроверту: 6 идей для спокойного путешествия
Путешествия
3
0
Новости холдинга
Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
Опубликовано видео с моментом падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже