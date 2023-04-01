Эксперт рассказала, как одеваться полным одеваться стильно

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Стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как создать эффектный образ даже при наличии лишних килограммов. «Главное, помнить, что у каждой фигуры есть свои сильные стороны и нюансы. Даже полный человек может выглядеть стильно», — заверила специалист. По ее словам, для этого нужно первоначально составить список плюсов и минусов своей фигуры. «Обязательно включите туда как можно больше достоинств. Здесь могут быть кисти, руки, запястья, щиколотки, уши, шея, волосы», — пояснила стилист.
Далее Мария Татарская порекомендовала сделать акцент на достоинствах фигуры. «Выберите яркие серьги, чтобы подчеркнуть шею. Носите анклеты или обувь с ремешками, чтобы подчеркнуть щиколотки», — привела примеры выгодных решений для образа стилист.
Не переживайте, глядя на размер на бирке — важно, чтобы вещь села хорошо, смело пробуйте и сравнивайте разные размеры. Посадка зависит, в том числе, от материала и фасона. «Не обтягивайте зоны, которые хотите скрыть! Если у Вас объемные бедра — возьмите широкие брюки-палаццо, большая грудь — поможет рубашка свободного фасона. Запомните: между телом и одеждой должен быть воздух», — подытожила Мария Татарская.
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