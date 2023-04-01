Эксперт рассказала, как одеваться полным одеваться стильно

Стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как создать эффектный образ даже при наличии лишних килограммов. «Главное, помнить, что у каждой фигуры есть свои сильные стороны и нюансы. Даже полный человек может выглядеть стильно», — заверила специалист. По ее словам, для этого нужно первоначально составить список плюсов и минусов своей фигуры. «Обязательно включите туда как можно больше достоинств. Здесь могут быть кисти, руки, запястья, щиколотки, уши, шея, волосы», — пояснила стилист.

Далее Мария Татарская порекомендовала сделать акцент на достоинствах фигуры. «Выберите яркие серьги, чтобы подчеркнуть шею. Носите анклеты или обувь с ремешками, чтобы подчеркнуть щиколотки», — привела примеры выгодных решений для образа стилист.

Не переживайте, глядя на размер на бирке — важно, чтобы вещь села хорошо, смело пробуйте и сравнивайте разные размеры. Посадка зависит, в том числе, от материала и фасона. «Не обтягивайте зоны, которые хотите скрыть! Если у Вас объемные бедра — возьмите широкие брюки-палаццо, большая грудь — поможет рубашка свободного фасона. Запомните: между телом и одеждой должен быть воздух», — подытожила Мария Татарская.

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