Эксперт рассказала, как выбрать саженцы хвойников

Менеджер категории «Сад» в гипермакете по обустройству дома Светлана Дусатова в беседе с «СЭ» заявила, что хвойные деревья доступны к продаже круглый год. Их саженцы выращивают и продают в контейнерах.

По словам эксперта, такой метод выращивания сохраняет высокую приживаемость хвойников. Так как при пересадке саженец извлекается вместе с грунтом из контейнера и помещается в заранее подготовленную лунку. Корни при этом не повреждаются и остаются в том же положении, что и были.

Поэтому специалист рекомендует выбирать растения с маркировкой Р, от слова «pot», что в переводе с английского означает «горшок».