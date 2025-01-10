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Эксперт рассказала, можно ли выбрасывать елку в мусорный бак
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

Эксперт рассказала, можно ли выбрасывать елку в мусорный бак

Мария Задорожная
Автор
Елка в мусорном баке
Фото SerrNovik, iStock
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Многие люди после праздников задаются вопросом, как правильно утилизировать живую елку. Координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина в беседе с «СЭ», рассказала, что дерево можно выбросить в мусорный бак, но есть ряд нюансов. Например, нужно предварительно разделить ель на составные части. Если ствол длиннее полутора метров, он пилится пополам. После все части дерева связываются бечевкой и только потом отправляются в утиль. Если нет возможности распилить елку, на помощь придет контейнер для крупногабаритного мусора (КГО).

«Если бункеров для КГО нет, в некоторых регионах разрешается оставлять елки возле мусорных баков, не загромождая путь к ним», — добавила эксперт.

Также Руниза предупредила любителей выбрасывать целые елки в мусоропровод, оставлять их рядом с мусорной площадкой или у подъезда. Таких людей ждет штраф, предусмотренный статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер взыскания за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» варьируется от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

«Выброшенная елка с большой вероятностью попадет на полигон, где начнет разлагаться и выделять метан, влияющий на климат», — подытожила специалист.

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