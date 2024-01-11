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Эксперт рассказала о важности освещения на рабочем месте
Хобби и развлечения

Сегодня, 21:00

1 мин.

Эксперт рассказала о важности освещения на рабочем месте

Мария Маковей
Автор
Рабочее место
Фото PrathanChorruangsak/istockphoto.com
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Профессиональный организатор пространства Мария Лапина считает, что рабочее место должно быть оснащено равномерным и достаточным освещением. Это поможет избежать усталости глаз и повысить концентрацию. Об этом эксперт рассказала в разговоре с «СЭ».

«Освещение важно для продуктивной работы. В идеале нужно поместить свой стол перпендикулярно окну или другому источнику естественного света», — отметила специалист.

Если поставить стол перпендикулярно окну не получается, Лапина рекомендует проверить эффективность светильников и настольных ламп. При необходимости эксперт советует приобрести дополнительный источник света.

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