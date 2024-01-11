Эксперт рассказала о важности освещения на рабочем месте

Читайте нас в

Профессиональный организатор пространства Мария Лапина считает, что рабочее место должно быть оснащено равномерным и достаточным освещением. Это поможет избежать усталости глаз и повысить концентрацию. Об этом эксперт рассказала в разговоре с «СЭ».

«Освещение важно для продуктивной работы. В идеале нужно поместить свой стол перпендикулярно окну или другому источнику естественного света», — отметила специалист.

Если поставить стол перпендикулярно окну не получается, Лапина рекомендует проверить эффективность светильников и настольных ламп. При необходимости эксперт советует приобрести дополнительный источник света.