Эксперты назвали самые бесполезные вещи, которые многие женщины возят в чемодане

Эксперты портала WomanHit назвали ряд вещей, которые оказываются ненужными в поездке, при этом занимают ценное место в багаже. Первое, чем нет смысла запасаться — большой объем декоративной косметики. Будет достаточно взять тон, пудру, гель и карандаш для бровей, небольшую палетку, одну помаду и блеск.

В путешествии чаще всего оказываются бесполезными приборы вроде плойки или утюжка. Их с легкостью можно заменить феном, который есть в любой гостинице.

Существенный вес чемодану добавят несколько пар джинс. В конечном счете, вы все равно будете пользоваться только одной из них. То же относится и к солнечным очкам — хватит и одних, подытожили на портале WomanHit.

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