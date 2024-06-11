Эксперты объяснили, как правильно реагировать на новое хобби ребенка

Эксперт в сфере образования Денис Бикбаев в беседе с «СЭ» заявил, что родители и педагоги, которые сталкиваются с новыми и странными увлечениями детей, часто совершают ошибки — не воспринимают всерьез хобби ребенка и запрещают им увлекаться без объяснения причин.

По словам специалиста, странные хобби обычно выбирают дети, которые не смогли обзавестись друзьями и им особенно важна поддержка старших.

«Детям нужно напоминать о том, что на первый взгляд безобидные увлечения и любовь к кумирам могут обернуться неприятными последствиями», — подчеркнул эксперт.

Бикбаев добавил, что для решения проблемы необходимо ввести классные часы, где педагог и ученики смогут обсуждать «живые» темы — то, что реально волнует детей на данный момент. А родителям специалист рекомендует больше общаться с ребенком и приводить примеры из личного опыта. Так детям будет проще проводить ассоциации между поучительной историей и реальной жизнью.

Клинический психолог Татьяна Баранова, в свою очередь, рекомендует родителям, чьи дети увлекаются нестандартным хобби, стать участником процесса. Например, предоставить необходимые инструменты, материалы, спрашивать о встречах с единомышленниками, узнавать, каким трюкам научился ребенок.

«Разговоры и поддержка сокращают дистанцию между взрослым и ребенком и помогают избежать всех тех страшных опасений, которые неизменно появляются в голове родителей в связи с необычными увлечениями современных детей», — заключила психолог.