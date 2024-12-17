Эксперты объяснили, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Эксперты Пермского Политеха рассказали, как выбрать безопасную и энергосберегающую новогоднюю гирлянду. Они также поделились советами, как избежать аллергических реакций и предотвратить риск возникновения пожаров.

«Если сравнивать потребление электроэнергии у традиционных и LED-ламп, то оно отличается в несколько раз. Например, светодиодная гирлянда на 50 ламп для домашней елки будет потреблять ориентировочно до 0,2 кВт.ч при условии круглосуточного использования, в то время как такое же украшение, но с лампами накаливания может потреблять уже до 0,8 кВт.ч при тех же условиях», — отметил Иван Калинин, старший преподаватель кафедры микропроцессорных средств автоматизации.

При этом безопасность гирлянды во многом зависит от ее качества и соблюдения правил использования. Важно, чтобы у новогоднего украшения была инструкция на русском языке и маркировка EAC — знак о соответствии товара требованиям Евразийского экономического союза. Провода не должны иметь видимых повреждений, таких как трещины или заусенцы. Расстояние от вилки до первой лампочки должно составлять минимум 1,5 метра. Мощность гирлянды можно определить по техническим характеристикам, указанным в инструкции, на упаковке или ярлыке близ вилки.

Также специалист рекомендует проверять гирлянду в магазине перед покупкой и не включать ее сразу после возвращения с улицы. Резкий переход от низких температур к теплу может вызвать конденсацию влаги, что приведет к коротким замыканиям и неисправностям. С точки зрения пожарной безопасности важно избегать размещения гирлянды в непосредственной близости к бумаге, дереву и легковоспламеняемым тканям. Также стоит обращать внимание на возможный неприятный запах из коробки гирлянды.

Токсичный запах от гирлянд может свидетельствовать о том, что производитель использовал некачественные материалы для пластиковых деталей или изоляции проводов. Это может привести к выделению вредных веществ, что в свою очередь приведет к аллергическим реакциям, головным болям и ухудшению общего состояния. Запах может возникнуть также у работающей гирлянды в результате плавления изоляции проводов или пластиковых частей. В этом случае стоит немедленно отключить гирлянду от сети и проветрить помещение.

«Всегда надежно крепите гирлянду, избегая перекручивания и натяжения проводов. Не используйте гвозди, скрепки или другие острые предметы. Они могут повредить изоляцию и проводить ток. Для собственной безопасности рекомендуется подключать гирлянду к розетке только после того, как она будет полностью установлена», — пояснил Ростислав Юдин, инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха.

Кроме того, эксперты советуют выключать гирлянду за пару часов до сна или уменьшать уровень света в коротковолновом сине-фиолетовом диапазоне, чтобы не нарушать циркадные ритмы и режим сна.