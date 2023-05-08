Эксперты объяснили, в каком возрасте ребенку можно заводить домашних животных

Зооинженер Анастасия Калинина и психолог Олег Долгицкий рассказали «СЭ», в каком возрасте ребенку можно заводить домашних животных. «Лучше всего ребенку появляться в семье, которая уже имеет животных в доме. Благодаря такому общению, у него будут эффективнее развиваться навыки игры (ближе к трем годам) и непосредственного эмоционального общения, характерного для периода от двух месяцев до года», — пояснил Олег Долгицкий. По его словам, именно в этот период у ребенка развивается эмоциональный интеллект, который многие люди пытаются развить, уже будучи взрослыми.

Однако, по словам Анастасии Калининой, до 10-12 лет дети не способны самостоятельно ухаживать за животными без помощи и контроля родителей. Часто питомец быстро надоедает, поэтому ухаживать за ним приходится взрослым. «Для ребенка в возрасте пяти-шести лет подойдет морская свинка. Она не укусит и не поцарапает, хорошо приручается и достаточно долго живет. Ребенок может кормить свинку и помогать чистить клетку», — предложила зооинженер. Ребенку старше семи лет Анастасия Калинина порекомендовала завести сирийского хомяка, волнистого попугайчика или декоративную крысу. «Эти животные отлично приручаются и просты в уходе. Взрослым нужно контролировать наличие корма и воды, а также напоминать о чистоте в клетке», — предупредила эксперт.

Зооинженер отметила, что маленьким детям не стоит заводить шиншиллу (ночной образ жизни, нельзя гладить), кролика (может сильно поцарапать задними лапами) или очень маленькую собачку (дети могут случайно уронить или покалечить щенка). «Конечно, дети разные по характеру. Один за хомячком не сможет ухаживать, а другой и со спортивной лошадью в 12 лет справится», — подытожила Анастасия Калинина.

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