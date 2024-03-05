Эксперты рассказали, как детские травмы влияют на жизнь человека

Коуч ICF Ксения Кочергина и психолог Юлия Королева в разговоре с «СЭ» отметили, что с раннего возраста картина человека формируется с помощью взрослых, которые могут неосознанно проецировать собственную неуверенность, уделять мало внимания или иногда применять насилие. Поэтому ребенок начинает думать, что его жизнь состоит из кусочков чужого опыта и отношения к нему.

«В подсознании закрепляется: чтобы стать счастливым или хотя бы избежать негативного опыта, нужно вести себя определенным образом. Например, постоянно работать, как отец, выгорать, зато всегда иметь подушку безопасности в виде дохода. Или не строить серьезных отношений, только бы не было ссор, как у родителей», — объяснила психолог.

Однако в реальности человек чаще всего не осознает, что у него есть детская травма. Но именно она влияет на все сферы жизни: отношения, карьеру и деньги, здоровье. Поэтому терапия детских травм просто необходима, заключили эксперты.