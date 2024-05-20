Эксперты рассказали, сколько стоит хорошая теннисная ракетка

Основатель школы тенниса, тренер по теннису Владлен Юрков в беседе с «СЭ» заявил, что хорошей ракеткой считается та, характеристики которой подходят под уровень игры. По его словам, такая ракетка должна помочь освоить разные технические элементы, обезопасить от травм и дискомфорта.

На стоимость теннисных ракеток с одинаковыми характеристиками влияют бренд, год выпуска и популярность модели. Так тренер по теннису София Побединская уверена, что купить качественную любительскую ракетку можно за 8-15 тысяч рублей, а профессиональная будет стоить от 12 тысяч рублей.