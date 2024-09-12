Федерация фитнес-аэробики России примет участие в открытии сезона школьного спорта в Москве

14 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» состоится фестиваль, посвященный началу нового сезона школьного спорта в Москве. На нем будут представлены самые массовые виды спорта, а также популярные федерации и клубы. Среди них — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР), которая приготовила для школьников, их родителей и учителей площадку с мастер-классами, фотозоной и кинозалом.

В программе торжественного открытия показательные выступления по аэробике, спортивному хип-хопу, джампингу и зумбе, фотосессии с чемпионами России, Европы и мира, а также консультации для родителей и учителей.

«Наш вид спорта универсален и доступен каждому, одинаково хорошо подходит девочкам и мальчикам всех возрастов, независимо от комплекции и уровня подготовки. Не нужны дорогостоящее оборудование или экипировка, а движение под музыку всегда поднимает настроение и самим спортсменам, и зрителям на соревнованиях», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Помимо знакомства с фитнес-аэробикой, гостей праздника в «Лужниках» ждет парад спортивных клубов, массовая тренировка и танцевальный флешмоб. А вместе с рэп-исполнителем ST 3 тысячи подростков планируют поставить новый рекорд России — они исполнят танец под гимн школьного спорта.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 часов. Вход свободный.