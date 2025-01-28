Гештальт-терапевт рассказала, как быстро успокоиться и не нервничать

В эксклюзивной беседе с «СЭ» гештальт-терапевт, руководитель Центра развития Психологической культуры Светлана Ершова рассказала, как быстро успокоиться и перестать нервничать. По ее словам, стресс стал неотъемлемой частью жизни. Обычно человек прячется от него, пытается избежать или подавить, что очень вредно для психики.

«В мозге человека есть особая структура, которая помогает справляться со стрессом. За каждый гормон стресса отвечает семь гормонов радости. Чтобы запустить этот процесс, важно научиться правильно работать с негативом. Ведь при избегании стресса уходит шанс на радость и внутреннюю гармонию», — отметила специалист.

Чтобы научиться справляться с негативом и нервами, психолог советует представить, что каждый стресс — это шанс для радости. То есть нужно придумать семь радостных идей, например:

Прыжки радости. Встаньте, поднимите руки вверх, начните подпрыгивать и при этом выкрикивайте слово «радость», пока прыгаете. Глубокое дыхание. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните через рот. Повторите это несколько раз. На каждой руке согните большой палец, обхватите всеми пальцами, зажмите его в кулак, разверните кулаки тыльной стороной вверх и потрите большие пальцы друг о друга в течение минуты. Тогда очень быстро уйдет стресс, тревожность и нервное напряжение. Музыка. Слушайте любимые песни. Спорт. Займитесь физической активностью. Медитация. Сделайте практику, расслабьтесь. Поблагодарите неприятность за то, что она вам дала. Определите, какой урок вы для себя вынесли.

«Используйте эти методы и придумайте свои, чтобы быстро успокоиться и вернуть себе внутренний покой», — подытожила Ершова.