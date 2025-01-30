Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Гид назвал место в России, где принято загадывать желания
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Гид назвал место в России, где принято загадывать желания

Мария Задорожная
Автор
Долина гейзеров, Камчатка.
Фото iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Гид молодежных туров Николай Шемелин в беседе с «СЭ» перечислил загадочные места в России, где можно загадывать желания. Одной из таких волшебных точек на карте стране считается Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Это каньон (ущелье) шириной до четырех километров, глубиной 400 метров и длиной восемь километров, по которому протекает река Гейзерная.

«Подобных каньонов на Камчатке десятки. Но здесь гейзеров сосредоточено намного больше, поэтому некоторые верят, что это место обладает магическими свойствами», — отметил эксперт.

Гид подчеркнул, что Долина гейзеров — это не только настоящая жемчужина Камчатки, но и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

«Ну и разве не сказка — загадывать желание, любуясь такими видами из кабины вертолета? Да, все верно, вертолета — другого способа добраться до Долины гейзеров нет», — подытожил Шемелин.

Спрос на&nbsp;поездки в&nbsp;Таиланд резко вырос. Спрос на поездки в Таиланд резко вырос перед премьерой 3-го сезона «Белого лотоса»

Путешествия
Новости холдинга
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже