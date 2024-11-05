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Гид рассказал о нюансах путешествия на Русский Север
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:15

1 мин.

Гид рассказал о нюансах путешествия на Русский Север

Мария Задорожная
Автор
Белые медведи, Россия
Фото SeppFriedhuber, iStock
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Гид по молодежным турам Николай Шемелин в беседе с «СЭ» отметил, что в Арктике существуют два сезона: лето и зима. В теплое время года туристы приезжают, чтобы насладиться полярным днем, в то время как зимой их притягивают киты, феномены полярного сияния и удивительная природа.

Однако в феврале и марте нередко возникают сложности с доступом в Териберку из-за неблагоприятных погодных условий. По словам специалиста, сильные ветры усиливают метели, и дорогу может замести снегом всего за несколько часов.

«Чтобы избежать этой неприятности, рекомендую заблаговременно найти в соцсетях группы дорожников этих участков и постоянно мониторить их сообщения. Если они говорят, что ехать не нужно, значит, не нужно», — объяснил эксперт.

Тем, кому нужно срочно попасть в Териберку в этом случае, Шемелин посоветовал выбирать в качестве транспорта вертолет или вездеход. Однако стоит учесть, что такие варианты будут стоить весьма дорого.

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