В Алабино пройдет первая двухдневная «Гонка Героев»

В предстоящие выходные стартует «Гонка Героев», которая традиционно состоится на подмосковном полигоне Алабино. Впервые за всю историю проекта соревнование будет проходить два дня — 22 и 23 июня. В экстремальном забеге с препятствиями попробуют свои силы около 4500 человек.

«Из года в год количество желающих принять участие в «Гонке Героев» растет, а слоты зачастую заканчиваются уже через несколько дней после открытия продаж. Поэтому в этом году мы продолжаем расширять географию, а где-то — делаем двухдневные гонки», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Участников ждет трасса длиной 8,5 км и 30 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий состоит из традиционных рукоходов разной сложности, отдельной «перчинки» трассе добавляют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи. Кроме того, спортсменам придется пройти препятствие «проем из шин» — пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет восьмиметровый канат «Эверест».

Принять участие в Гонке может любой желающий старше 18 лет. Предусмотрено два формата: индивидуально в массовом старте либо в составе команды из 10 человек, которую сопровождает профессиональный инструктор. Тот, кто не сможет собрать свою собственную команду, сможет принять участие в состязании в формате «Место в команде».

Отдельно состоится забег корпоративных команд. В нем примут участие более 1900 человек из крупнейших компаний страны. Кроме того, в рамках «Гонки Героев» пройдет Командный Чемпионат, в котором примут участие 20 взводов из 10 человек. Узнать больше о соревновании можно на официальном сайте Гонки.