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Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

1 мин.

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Мария Задорожная
Автор
Деревянные фигурки семьи
Фото maurusone, iStock
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Госдума одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, касающийся отказа от рождения детей, в ходе второго и третьего чтений. Инициатива принадлежит спикерам парламента Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, а также ряду депутатов и сенаторов, передают РИА Новости.

Основные положения законопроекта предписывают владельцам сайтов и информационных систем проводить мониторинг на предмет выявления публикаций, поддерживающих идею отказа от деторождения. При этом ресурсы, которые будут продвигать чайлдфри, могут быть внесены в официальный реестр запрещенной информации от Роскомнадзора. Кроме того, если в фильме найдется подобная пропаганда, ему не будет выдано прокатное удостоверение.

Закон также обязывает органы власти принимать меры по защите несовершеннолетних от подобной информации. В контексте средств массовой информации в документе четко указано, что реклама не должна содержать призывов или изображений, связанных с идеологией чайлдфри.

Напоминаем, что в конце сентября Володин подчеркнул, что данный закон не затрагивает личные решения женщин относительно рождения детей. Он отметил, что основная цель документа — предотвратить распространение деструктивного контента, оказывающего влияние на выбор в вопросах деторождения.

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