Исследование: 37,7 % россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета

Эксперты известного сервиса для планирования путешествий провели опрос среди россиян и обнаружили, что только 37,7% соотечественников признались, что они почувствовали себя отдохнувшими после лета. Данные опроса публикует Life.ru.



При этом большинство респондентов (75,2%) этим летом смогли побыть на даче или на природе, 61,2% — посетили новые места, а 35,1% — съездили за границу. На море отдохнули 51,9% граждан.



Также сервис выяснил, что самыми популярными заграничными направлениями у русских туристов стали Турция (20%) и Таиланд (10,6%). А наиболее востребованными отечественными городами оказались Сочи (15%), Санкт-Петербург (12,5%) и Москва (10%).



Кроме того, 73,3% респондентов летом уделяли время чтению книг, 63,5% — культурному просвещению, то есть посещали фестивали, выставки и концерты, а 44,7% — выбрали активный отдых.