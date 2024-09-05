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Исследование: 37,7 % россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

1 мин.

Исследование: 37,7 % россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета

Мария Задорожная
Автор
Женщина в гамаке наслаждается видами Мальдив
Фото Jasmina007/istockphoto.com
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Эксперты известного сервиса для планирования путешествий провели опрос среди россиян и обнаружили, что только 37,7% соотечественников признались, что они почувствовали себя отдохнувшими после лета. Данные опроса публикует Life.ru.

При этом большинство респондентов (75,2%) этим летом смогли побыть на даче или на природе, 61,2% —  посетили новые места, а 35,1% — съездили за границу. На море отдохнули 51,9% граждан.

Также сервис выяснил, что самыми популярными заграничными направлениями у русских туристов стали Турция (20%) и Таиланд (10,6%). А наиболее востребованными отечественными городами оказались Сочи (15%), Санкт-Петербург (12,5%) и Москва (10%).

Кроме того, 73,3% респондентов летом уделяли время чтению книг, 63,5% — культурному просвещению, то есть посещали фестивали, выставки и концерты, а 44,7% — выбрали активный отдых.

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