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Исследование: чем выше доход россиянина, тем чаще у него бардак на рабочем столе
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

1 мин.

Исследование: чем выше доход россиянина, тем чаще у него бардак на рабочем столе

Мария Задорожная
Автор
Хаос на рабочем столе
Фото CasarsaGuru/istockphoto.com
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Сервис Superjob.ru провел исследование на основе опроса 1600 респондентов и выяснил, что 2 из 3 россиян предпочитают держать рабочее место в идеальном порядке. А вот каждому четвертому опрошенному работнику по душе творческий беспорядок. При этом хаос на рабочем столе не мешает зарабатывать, скорее наоборот. У россиян с заработной платой от 100 тысяч рублей беспорядок на рабочем месте встречается вдвое чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (32% против 16% соответственно).

Что касается возраста, то самыми аккуратными оказались сотрудники от 35 до 44 лет. Работники младше и старше этого возраста любят порядок примерно одинаково — 63% и 64% соответственно.

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