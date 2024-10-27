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Исследование: плачущие при просмотре фильмов люди рискуют умереть молодыми
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:15

1 мин.

Исследование: плачущие при просмотре фильмов люди рискуют умереть молодыми

Мария Задорожная
Автор
Девушка плачет во время просмотра кино
Фото vladans, iStock
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Ученые провели эксперимент и выяснили, что люди, которые плачут во время просмотра фильмов, наиболее подвержены преждевременной смерти в молодом возрасте. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders

Эксперты проанализировали медицинские данные 500 тысяч человек. Они изучили образ жизни, генетическую информацию и биологические образцы добровольцев. В итоге выяснилось, что одинокие люди, которые плачут за просмотром фильмов, имеют повышенный уровень невротизма. Они склонны к стрессовым ситуациям и негативным переживаниям, что, в свою очередь, связано с повышенным риском ранней смерти.

Исследователи отметили, что высокий уровень невротизма провоцируют страх, тревогу, переживание и чувство безысходности, что создает нежелательную нагрузку на организм. Это увеличивает вероятность преждевременной смерти на 10%.

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