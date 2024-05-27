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Исследование: просмотр видеоконтента — любимое занятие россиян в отпуске
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:30

1 мин.

Исследование: просмотр видеоконтента — любимое занятие россиян в отпуске

Мария Маковей
Автор
Пара смотрит сериал
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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Исследователи из крупного российского онлайн-кинотеатра провели опрос более 2 тысяч человек и выяснили, что одно из самых любимых занятий россиян во время отпуска — это просмотр фильмов и сериалов. Об этом заявили 72% опрошенных.

При этом чаще всего во время отдыха граждане смотрят комедийные фильмы и сериалы (67%). Также популярны мелодрамы и драмы. Реже всего россияне выбирают фильмы ужасов (5%).

Кроме того, во время отдыха большинство соотечественников смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств, однако 66% респондентов стараются сокращать время пребывания в телефоне. Примечательно, но доля тех, кто старается меньше использовать смартфон во время отпуска увеличивается с возрастом. Например, в категории 18-34 лет таких опрошенных 63%, а вот в группе 25-34 лет уже 67%. Лидерами рейтинга стали респонденты в возрасте от 55 лет — 70%.

Также за последний год россияне стали чаще скачивать контент в дорогу — это делает 52% опрошенных. Заранее об информационном сопровождении заботятся респонденты в возрасте 18-24 лет (61%). Меньше всего скачивают контент в отпуск люди старше 55 лет (35%).

Помимо прочего, онлайн-кинотеатр KION выяснил, что 55% опрошенных граждан разрешают детям смотреть мультфильмы во время отпуска.

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