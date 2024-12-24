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Исследование: тренажерный зал снижает риск депрессии
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Исследование: тренажерный зал снижает риск депрессии

Мария Задорожная
Автор
Пара тренируется в тренажерном зале
Фото Drazen Zigic, iStock
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Китайские ученые обнаружили, что сила мышц и их масса связаны с уменьшением развития депрессии. Об этом говорится в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Исследователи проанализировали данные более 4800 человек. Для оценки степени депрессивного расстройства они использовали специальный опросник для выявления тяжести симптомов. Мышечную массу эксперты определяли через рентгеновскую абсорбциометрию, а силу — с помощью динамометра, фиксирующего максимальное усилие при сжатии.

Результаты эксперимента показали, что увеличение мышечной массы и силы связано с уменьшением развития депрессии. Например, каждые дополнительные 5 кг мышц снижали вероятность появления депрессивных расстройств на 5,7 процента. Участники с самой объемной мышечной массой были подвержены депрессии на 44,1 процента меньше, чем те, у кого эти показатели были минимальными. Закономерность наиболее прослеживалась среди людей среднего возраста и мужчин.

Также ученые выявили, что после достижения определенного показателя мышечной силы ее противостояние депрессии больше не увеличивается.

Авторы работы отметили, что их исследование только выявило взаимосвязь, но не дает однозначной оценки того, что физическая активность и мышечная масса влияют на депрессию либо наоборот. Они лишь предполагают, что физические упражнения в тренажерном зале могут стимулировать выработку белков, которые улучшают деятельность мозга и настроение.

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