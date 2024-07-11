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Известные спортсмены появятся на Синей дорожке VK Fest в Москве
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

1 мин.

Известные спортсмены появятся на Синей дорожке VK Fest в Москве

Мария Маковей
Автор
VK Fest в Москве 2023 год
Фото Соцсети
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13 и 14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest 2024. В этом году организаторы мероприятия уделяют особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Так, на Синей дорожке появятся известные спортсмены хоккеист Александр Овечкин, футболист Федор Чалов, а также гимнасты сборной России Никита и Дарья Нагорные.

Также в течение двух дней на территории фестиваля будет работать зона «Спорт». Посетители смогут испытать себя в популярных видах спорта, получить автографы известных спортсменов и памятные фото, а также посетить мастер-классы и различные обучающие интерактивы.

Баскетбол на&nbsp;VK Fest в&nbsp;Москве 2024. Гид по спортивной зоне фестиваля VK Fest 2024 в Москве
Развлечения
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