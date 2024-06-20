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Как мошенники обманывают игроков Хомяка (Hamster Kombat)
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:25

1 мин.

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники обманывают игроков Hamster Kombat

Мария Маковей
Автор
Hamster Kombat
Фото Социальные сети
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Руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупреждает игроков Hamster Kombat, что мошенники могут обмануть их с помощью игры. Так, злоумышленники создают специальные приложения, утверждая, что через них можно вывести бонусы из игры. Если игрок в «Хомяка» привязывает свой криптокошелек к мошенническому приложению, аферисты получают доступ ко всем операциям, в том числе и к выводу средств.

Также эксперт уверен, что мошенники обманным путем могут получить доступ к Telegram-аккаунту игроков, кликающих на хомяка.

«Игрокам Hamster Kombat предлагают войти в Telegram, чтобы запустить бота, — после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — приводит слова специалиста Telegram-канал компании.

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