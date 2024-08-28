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Какие выплаты могут получить родители школьников к 1 сентября 2024 года
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

1 мин.

Какие выплаты могут получить родители школьников к 1 сентября 2024 года

Мария Задорожная
Автор
Выплаты к 1 сентября 2024 года
Фото Ekaterina Utorova/istockphoto.com
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В 2024 году на федеральном уровне выплаты школьникам к 1 сентября не предусмотрены. Однако на региональном уровне они действуют и предоставляются адресно отдельным категориям граждан: малоимущим, многодетным, семьям с детьми-инвалидами.

Меры поддержки предоставляются в разной форме. Например, это может быть денежная компенсация за покупку школьной формы, выплаты для покупки школьных принадлежностей, бесплатное питание для школьника.

При этом регионы самостоятельно устанавливают сумму выплат. Например, в Московской области многодетным семьям на каждого ребенка выплачивают 3000 рублей, а для многодетных семей с невысокими доходами выплаты увеличены до 10 000 рублей. Семьи с ребенком-инвалидом получают по 13 000 рублей.

В Санкт-Петербурге многодетные семьи получают выплату на приобретение школьной и спортивной формы для каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. Так школьникам выплачивают по 10 000 рублей, а обучающимся в колледже — 5 899 рублей. А в Новосибирской области есть мера поддержки первоклассников из многодетных семей, им выплачивается единовременная материальная помощь — 5 500 рублей.

Меры поддержки многодетных семей с детьми школьного возраста действуют по всей России. Узнать информацию о наличии льгот для школьников в конкретном регионе можно:

  • в МФЦ;

  • на портале «Госуслуги»;

  • в отделении соцзащиты;

  • в администрации местных органов управления.

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