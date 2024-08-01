1 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 августа отмечается День тыла вооруженных сил РФ, Всемирный день борьбы с раком легких и Макринин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Это профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала, которые относятся к частям и подразделениям Тыла ВС России. Отмечается ежегодно, 1 августа. История тыла вооруженных сил берет свое начало в 1700 году, когда император Петр I подписал соответствующий Указ. Сегодня это неотъемлемая часть оборонного потенциала государства, связующее звено между экономикой страны и войсками.
Дата Всероссийского дня инкассатора фиксированная. Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно 1 августа. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.
Ежегодно 1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Цель праздника — повышение осведомленности граждан о данном виде рака, привлечения внимания к профилактике, выявлению и лечению данного заболевания.
Международный день маджонга отмечается 1 августа в честь настольной игры, возникшей в Китае в XIX веке. С тех пор она распространилась по всему миру. Эта азартная игра с использованием игральных костей, рассчитана на 4 человек. Чаще всего в нее играют в Китае, Японии и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
День памяти жертв Первой мировой войны;
День основания службы Специальной связи РФ;
День работника технической поддержки;
День планировщика;
День рождения ВСХВ (сейчас — ВДНХ);
Международная неделя клоунов;
День бумажных салфеток;
Международный день консервирования;
Международный флешмоб женственности;
День гармоничного пения;
Всемирная неделя грудного вскармливания;
Международный день вина «Альбариньо»;
Всемирный день скаутского галстука.
В 1903 году, через 70 лет после смерти, состоялось прославление великого молитвенника, подвижника преподобного Серафима Саровского. Его причислили к лику святых. 1 августа, в день памяти святого, были открыты его мощи для всеобщего почитания.
Собор Курских святых.
Православная церковь 1 августа отмечает День обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а в народном календаре эта дата получила название Макринин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот праздник.
Предки заканчивали полевые работы и приступали к сбору ягод и грибов на зиму.
В Макринин день смотрели, сколько желудей выросло на дубах. В старину считали, что если их много, то год будет благополучным для всей семьи.
Люди наводили порядки в доме, ходили в баню и надевали чистую одежду.
Если 1 августа пошел дождь, женщинам запрещалось выходить из дома. Считалось, что так ненастье быстро пройдет.
Согласно приметам, мужчинам нельзя ходить у водоемов, иначе они могут привлечь беду на весь род.
Есть яблоки, в старину считалось, что это приведет к несчастью.
Поднимать деньги на улице, предки верили, что так можно забрать все беды их бывшего владельца.
Забивать скот и птицу, это приведет к болезням.
Ходить на рыбалку.
Утренний дождь — к сырой и пасмурной осени.
Сухая и теплая погода — следующие полтора месяца будут засушливыми, бабье лето продлится дольше обычного.
Холодная и сырая погода сулит плохой урожай.
Грибной дождь — к урожаю орехов.
Восточный ветер — к грозе.
В лесу много паутины — будет затяжная осень.
Если пауки спрятались, то скоро похолодает.