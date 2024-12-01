1 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, Всемирный день борьбы со СПИДом, День Платона и Романа Зимоуказателей. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
1 декабря в России отмечается Всероссийский день хоккея. Установила дату праздника Федерация хоккея России во главе с известным вратарем, неоднократным чемпионом мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком. Это торжество начали отмечать сравнительно недавно — с 2007 года.
1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель — повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.
День шиномонтажника.
День белой козы.
День победы русской эскадры у мыса Синоп.
День Антарктиды.
Международный день невролога.
День подолога.
День катания на коньках.
День сетевого маркетинга.
День памяти святого мученика Платона Анкирского отмечается в православной традиции 1 декабря. Он жил в III веке и был христианским мучеником, который пострадал за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.
Согласно преданию, Платон родом из города Анкиры (современный Анкара, Турция) и отличался благочестием и стойкостью в вере. Во время гонений он был арестован за свои убеждения и подвергнут различным пыткам, однако не отрекся от Христа. В результате его казнили.
День памяти святых мучеников Закхея Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.
День памяти священномученика Романа Кесарийского.
Собор святых Эстонской земли.
1 декабря православные верующие чтят память святого мученика Платона Анкирского и священномученика Романа Кесарийского. В народе — День Платона и Романа Зимоуказателей. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки молились святым о благополучии. Брали монету, читали молитву и весь следующий год ходили с монетой в кармане.
Праздник старались посвятить работе: женщины занимались рукоделием, а мужчины мастерили что-то из дерева.
Хорошей приметой считалось сделать деревянную игрушку или посуду. Старались изготавливать посуду из липы, которая считалась целебным деревом.
Женщины перестирывали постельное белье, чтобы сохранить гармонию и любовь в браке.
Есть мясные блюда и пить алкоголь, так как продолжался Рождественский пост.
Злиться и устраивать шумные гуляния — нечисть придет в дом.
Спорить и выяснять отношения — можно притянуть неприятности.
Подписывать важные документы и соглашаться на новую работу — к материальным проблемам.
Метель предвещала снегопад на Масленицу.
Сильный ветер — к ветреной и снежной зиме.
Увидеть комара или муху — к оттепели.