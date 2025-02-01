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Какой сегодня праздник: что за день 1 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

1 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День кейк-поп.
Фото AzmanL, iStock
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1 февраля отмечается День кейк-поп, День лифтера и Макарьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День лифтера (День работника лифтового хозяйства)

1 февраля в России отмечается День работника лифтового хозяйства, или День лифтера. Дата торжества выбрана не случайно. 1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об организации производства лифтов». Этот документ стал началом пути к выделению лифтового хозяйства в отдельную сферу деятельности.

День лифтера
Фото welcomia, iStock

Международные праздники

День кейк-поп

1 февраля во многих странах отмечается День кейк-поп. Это чупа-чупс из бисквита, который стал популярен благодаря блогеру и кондитеру из Атланты Энджи Дадли.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 февраля

  • День пирога «Запеченная Аляска».

  • День без политики.

  • Международный день белого вина «Фурминт».

  • Международный день боди-арта.

  • День заглядывания за спину.

  • День Робинзона Крузо.

  • День мороженого на завтрак.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Макария Великого

День памяти преподобного Макария Великого отмечается 1 февраля. Преподобный Макарий родом из Египта, был известным аскетом и основателем монашеской жизни. Он уединялся в пустыне, где проводил дни в молитве и покаянии. Его духовные наставления и опыты стали основой для многих монашеских традиций. Макарий был известен глубоким пониманием христианской веры и провел много времени, обучая других, что стало важной частью его наследия.

Верующие в церкви
Фото Orientfootage, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 1 февраля

  • День памяти святителя Марка Ефесского.

Традиции и приметы на 1 февраля

1 февраля православные вспоминают преподобного Макария Великого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки считали Макарьев день — отличным праздником для начала новых дел, особенно тех, что были направлены на благо.

  • На Руси надевали праздничные наряды и ходили в гости друг к другу, устраивали чаепития.

Устраивать чаепитие
Фото mediaphotos, iStock

Что нельзя делать:

  • Надевать одежду черного цвета — к привлечению несчастья.

  • Стричься, менять прическу — можно укоротить жизнь или изменить ее в худшую сторону.

  • Сквернословить — к болезням.

  • Теплая погода предвещала раннюю и теплую весну.

  • Метель — на Масленицу тоже будет метель.

  • Мороз — к теплому лету, а звездное небо — к холодному.

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Что произошло 1 февраля

  • 1671 год — русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода.

  • 1699 год — Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

  • 1709 год — на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

  • 1732 год — подписание российско-иранского Рештского договора.

  • 1809 год — русский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.

  • 1816 год — создан «Союз спасения» — первая тайная политическая организация декабристов.

  • 1905 год — сорвано покушение партии эсеров на министра юстиции России Николая Муравьева.

  • 1918 год — патриарх Тихон выпустил обращение к Советской власти и послание к верным чадам Русской Православной Церкви, в котором впервые прозвучали анафематствования в адрес безбожников и большевиков.

  • 1921 год — в Петрограде создана литературная группа «Серапионовы братья».

  • 1923 год — в Петрограде открывается первая в СССР сберегательная касса.

  • 1924 год — Великобритания официально признала СССР.

  • 1931 год — открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне «Мосфильм»).

  • 1936 год — горловский шахтер Н. Изотов установил мировой рекорд производства угля за смену (607 тонн).

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