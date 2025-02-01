1 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 февраля отмечается День кейк-поп, День лифтера и Макарьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День лифтера (День работника лифтового хозяйства)

1 февраля в России отмечается День работника лифтового хозяйства, или День лифтера. Дата торжества выбрана не случайно. 1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об организации производства лифтов». Этот документ стал началом пути к выделению лифтового хозяйства в отдельную сферу деятельности.

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Международные праздники

День кейк-поп

1 февраля во многих странах отмечается День кейк-поп. Это чупа-чупс из бисквита, который стал популярен благодаря блогеру и кондитеру из Атланты Энджи Дадли.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 февраля

День пирога «Запеченная Аляска».

День без политики.

Международный день белого вина «Фурминт».

Международный день боди-арта.

День заглядывания за спину.

День Робинзона Крузо.

День мороженого на завтрак.

Церковные праздники

День памяти преподобного Макария Великого

День памяти преподобного Макария Великого отмечается 1 февраля. Преподобный Макарий родом из Египта, был известным аскетом и основателем монашеской жизни. Он уединялся в пустыне, где проводил дни в молитве и покаянии. Его духовные наставления и опыты стали основой для многих монашеских традиций. Макарий был известен глубоким пониманием христианской веры и провел много времени, обучая других, что стало важной частью его наследия.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 1 февраля

День памяти святителя Марка Ефесского.

Традиции и приметы на 1 февраля

1 февраля православные вспоминают преподобного Макария Великого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки считали Макарьев день — отличным праздником для начала новых дел, особенно тех, что были направлены на благо.

На Руси надевали праздничные наряды и ходили в гости друг к другу, устраивали чаепития.

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Что нельзя делать:

Надевать одежду черного цвета — к привлечению несчастья.

Стричься, менять прическу — можно укоротить жизнь или изменить ее в худшую сторону.

Сквернословить — к болезням.

Погодные приметы:

Теплая погода предвещала раннюю и теплую весну.

Метель — на Масленицу тоже будет метель.

Мороз — к теплому лету, а звездное небо — к холодному.

Что произошло 1 февраля