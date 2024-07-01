1 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

1 июля отмечается День изобретения солнцезащитных очков, Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков и Петров пост. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения известных личностей выпали на эту дату.
1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Праздник посвящен всем бойцам, которые защищали Родину и отстаивали с оружием в руках ее геополитические интересы.
Идея создания праздника принадлежит кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран.
1 июля 2012 года было осуществлено официальное расширение административных границ Москвы путем присоединения территории Московской области.
В результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,5 раза, что позволило Москве подняться на 6 место в рейтинге самых крупных городов мира.
В этот день устраиваются различные конференции, мероприятия, собрания, направленные на увеличение осведомленности населения о преступлениях в налоговой сфере. Также 1 июля все работники данных отделов принимают поздравления с профессиональным праздником.
Согласно легенде, 1 июля считается днем разгула нечисти, а единственный действенный способ борьбы с ней — это смех. В отличие от 1 апреля, сегодня важно не смеяться над кем-то и не устраивать розыгрыши, а рассмешить близких и друзей, поднять им настроение.
Праздник посвящен аксессуару, который защищает глаза от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Ученые полагают, что носить солнцезащитные очки стали еще в XVII веке. Тогда на стекла обычных очков наносили краску или лак, чтобы добиться эффекта затемнения.
Промышленное производство очков было налажено впервые во Франции, во времена правления Наполеона. Однако значимым периодом для аксессуара стали 20-е годы XX века. Именно тогда солнцезащитные очки ушли в массы и стали популярны.
День Куриного бога;
День ранней пташки;
День второй половины года;
Международный день куриных крылышек;
День добровольного вхождения Бурятии в состав России;
Международный день регги;
День собаки в Польше;
День имбирного печенья в США.
Петров пост считается одним из главных летних постов у верующих. В 2024 году он начинается 1 июля и заканчивается 12 июля. Петров пост не такой строгий, как Великий пост, но все равно придется отказаться от некоторых продуктов. Например, мяса и молочных изделий.
Посвящен пост Петру и Павлу, ученикам Христа, которые воздерживались от пищи перед миссионерством. Нередко Петров пост еще называют Апостольским и Петропавловским.
Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. Из них троих с детства христианином был лишь Леонтий, который отличался добротой. Он помогал всем нуждающимся, уделял немало времени проповедованию. Многие язычники встали на путь истины благодаря стараниям Леонтия.
История о христианине Леонтии дошла до императора Веспасиана — большого язычника. Он приказал задержать Леонтия. На арест отправились Ипатий и группа воинов-язычников. По пути Ипатий сильно заболел, был на грани смерти. К нему на помощь спустился ангел, который сообщил, что тот сможет жить, если обратиться к Богу. Вместе со своими солдатами он помолился. Лишь после этого болезнь отступила.
В городе Ипатия вместе с воином Феодулом пригласили в дом Леонтия. Благодаря ему Ипатий и Феодул впустили в свою жизнь Иисуса Христа и приняли христианство. О произошедшем узнал император, который тут же приказал казнить предателей. Леонтия забили насмерть палками.
Праздник Боголюбской иконы Божией Матери;
Праздник Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника».
В народном календаре 1 июля — Ярилин день, или Макушка лета. Свое название торжество получило от имени древнеславянского бога Ярилы, символизирующего плодородие, страсть и солнце.
Ярилин день праздновали на Руси шумно и широко. Щедрый пир устраивали прямо в поле — накрывали столы, подавали сладости, пироги и яичницу, как символ солнца. После трапезы пели песни и водили хороводы.
Женщины 1 июля собирали утреннюю росу, она считалась целебной.
Целители отправлялись в Ярилин день на поиски лекарственных растений, считалось, что в этот день они обладали особой силой.
Хозяйки выбрасывали старую солому из матрасов и наполняли свежим сеном.
Грустить, иначе можно отодвинуть от себя удачу.
Жаловаться на жизнь, беды и болезни.
Запрещалось хвалиться красотой, успехами и умениями.
Сквернословить, сплетничать, ссориться.
Вороны под тучи взвиваются — к непогоде.
Паук сплел новую паутину — будет ясно.
Утренний туман — к жаркой погоде.
Много мошкары на полях — к удачной охоте на перепелов.
Лягушки квакают — будет дождь.
Розовый закат предвещает солнечный день.
Много росы — ждать хорошего урожая проса.
1 июля 1996 года родилась российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр — 2014 Аделина Сотникова. На лед девушка встала в четыре года.
В 2009 году Сотникова выиграла чемпионат России, а еще через год — свой первый международный турнир. В 2014 году она завоевала золото Олимпийских игр и стал одной из самых молодых олимпийских чемпионок по фигурному катанию. Кроме того, Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 в канадском городке Ледисмит. В подростковом возрасте она серьезно увлеклась спортом, даже играла за школьную команду по волейболу в любительской лиге.
После окончания школы Памела переехала в Ванкувер, окончила курсы фитнес-инструкторов и стала работать преподавателем физкультуры.
Мировая известность пришла к Памеле в 1989 году. Тогда вышла первая обложка Playboy с ее участием. Благодаря узнаваемости началась карьера актрисы — Андерсон получила роль в «Большом ремонте», который стал одним из самых популярных в США в 90-х годах.
Но знаковой для Памелы Андерсон стала роль знойной и харизматичной Си Джей Паркер в «Спасателях Малибу». Именно она превратила девушку в яркий секс-символ 90-х.
Будущая принцесса Уэльская родилась 1 июля 1961 года в семье британских аристократов. Диана Спенсер — именно так звали девочку — стала дочерью носителя титула виконта Элторпа, происходившего из древнего рода Спенсер-Черчиллей. Девочка посещала школу в Силфилде, позже получала образование в Ридлсуорт-Холл. Ей нравилось рисовать и танцевать. Девушка вела довольно обычный для британской молодежи образ жизни. До замужества она даже успела поработать воспитательницей в детском саду «Молодая Англия».
С будущем мужем Диана познакомилась в 16 лет. Тогда принц ухаживал за ее сестрой Сарой, но вскоре сменил предпочтения. Его выбор был одобрен и членами монаршей семьи. 29 июля 1981 года пара поженилась.
Диана любила заниматься благотворительностью, много раз посещала больницы, неблагополучные страны и другие места, где требовалась помощь. Уделяла внимание принцесса и проблемам детей, молодежи. В число подопечных вошли также дома престарелых, реабилитационные центры. Также ее считали иконой стиля.
Личная жизнь венценосной семьи казалась безоблачной. Но в середине 80-х Чарльз возобновил многолетний роман с Камиллой Паркер-Боулз. Неверность мужа больно ранила принцессу. Официальный развод состоялся в 1996 году. 31 августа 1997 года Леди Ди погибла в автокатастрофе. Дата смерти принцессы стала черным днем в истории Великобритании.
Карл Льюис (1961) — американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.
Сидни Поллак (1934 — 2008) — американский кинорежиссер, актер и продюсер.
Клара Лучко (1925 — 2005) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Иосиф Шкловский (1916 — 1985) — советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель.
Сергей Соколов (1911 — 2012) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
Эсте Лаудер (1908- 2004) — американская предпринимательница, основательница косметической корпорации.
Эми Джонсон (1903-1941) — знаменитая британская женщина-пилот, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелет из Англии в Австралию.
Павел Антокольский (1896 — 1978) — русский советский поэт, драматург и переводчик.
Вера Мухина (1889 — 1953) — советский скульптор и художник, Народный художник СССР.
Жорж Санд (1804 — 1876) — французская писательница.
Готфрид Лейбниц (1646 — 1716) — немецкий философ, физик, математик, механик и изобретатель. Основатель Берлинской Академии наук.