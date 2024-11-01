1 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

1 ноября отмечается Всемирный день вегана, День менеджера и Иванов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День менеджера

1 ноября в России отмечается День менеджера. Праздник не является ни официальной датой, ни выходным днем. Однако торжество довольно популярно среди россиян, так как такая должность существует практически в любой современной компании.

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Международные праздники

Всемирный день вегана

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. Впервые праздник отметили в 1994 году в день 50-летия Веганского общества. Торжество призывает напомнить миру о приверженцах веганизма, которые питаются и пользуются только растительными продуктами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 ноября

Международный день ароматической свечи;

День судебного пристава РФ;

Международный день грумера;

День корицы в США;

День революции в Алжире;

День зубной щетки в США.

Церковные праздники

День перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского

1 ноября православная церковь вспоминает о Перенесении мощей Иоанна Рыльского — болгарского святого и чудотворца. Мальчик рано потерял родителей и стал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Однажды, работая пастухом у богатого человека, Иоанн потерял корову и теленка, за что его избил хозяин. После этого он долго плакал и молил Бога помочь ему найти животных. Вскоре Иоанн нашел корову и теоенка, но в это время в реке сильно поднялась вода. Тогда пастух помолился, снял верхнюю одежду и, окрестив ее, положил на воду.

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После этого будущий святой спокойно перешел реку по своей одежде с теленком на руках. Наблюдавший за ним хозяин сильно удивился и отпустил Иоанна с щедрой наградой. Юноша не стал пользоваться полученными деньгами, раздал свое имущество, принял постриг и встал на путь отшельничества. 12 лет он жил в дикой пещере, а затем ушел в пустыню, где поселился в дупле. Там он продолжал молиться, питаясь только травами и выросшими около его бобами.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 ноября

День памяти святого пророка Иоиля;

Собор святых Архангельской митрополии.

Традиции и приметы на 1 ноября

1 ноября православная церковь празднует Перенесение мощей Иоанна Рыльского, в народе — Иванов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В праздник предки уделяли внимание птицам, причем не только домашним. Утром они щедро кормили кур, гусей, а также ворон, сорок и других пернатых. Они считали, чем больше птиц удастся угостить, тем счастливее пройдет следующий год.

В Иванов день хозяйки подавали блюда из куриного мяса.

После застолья люди рассказывали страшные истории, чтобы развлечь домового, который якобы очень любит такие рассказы.

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Что нельзя делать

Нагружать работой коней, чтобы сохранить их здоровье зимой.

Оставлять одежду сушиться на улице, иначе в нее вселится нечисть и человек будет долго болеть.

Оставлять окна открытыми — в дом проникнет нечистая сила.

Ссориться и ругаться — можно навлечь на себя беду.

Отказывать в помощи — в будущем можно оказаться на месте нуждающегося.

Погодные приметы