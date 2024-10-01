1 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
1 октября отмечается Международный день кофе, Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации — это государственный и профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих Сухопутных войск РФ. В России он официально отмечается с 2006 года.
В 2014 году Международная кофейная ассоциация учредила единую дату празднования Международного дня кофе — 1 октября. Официально праздник любимого многими напитка справляется во всех 75 странах, которые являются членами Международной организации кофе. Россия входит в эту организацию с 2015 года.
Международный день музыки;
Всемирный день какао и шоколада;
Международный день пожилых людей;
День рождения почтовой открытки;
Международный день балета;
Международный день охраны енотов;
Всемирный день татуировщиков;
День CD-плеера;
Всемирный день вегетарианства;
День геронтолога.
Святая мученица Ариадна была рабыней у императора Тертилла. Однажды она не стала участвовать в празднике, чем разозлила хозяина. Ее пытали железом, резали и бросили в темницу, пытались заставить отречься от Христа.
Благодаря вере, Ариадна преодолела мучения и была отпущена на свободу, но через какое-то время ее снова стали преследовать. Девушка прибежала к скале и стала горячо молиться Богу. Явился Ангел и расколол скалу, Ариадна вошла внутрь каменного коридора. Преследователи увидели чудо, обезумели и в приступе ужаса убили друг друга.
Праздник иконы Божией Матери «Целительница»;
Праздник иконы Божией Матери Молченская;
Прославление преподобной Евфросинии Суздальской;
День памяти преподобного Илариона Оптинского;
День памяти преподобного Евмения Гортинского;
Праздник иконы Божией Матери «Старорусская».
1 октября православная церковь вспоминает мученицу Ариадну Промисскую, в народе — Арина Шиповница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки сушили и собирали шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны именно после 1 октября.
Девушки собирались, квасили капусту, устраивали танцы и пели песни.
Ругаться, ссориться, хвалиться достижениями и обижать родных.
Заниматься уборкой и стиркой — к финансовым проблемам.
Стричь волосы, чтобы не укоротить жизнь.
Оставлять ребенка одного в комнате — он может заболеть.
Журавлей в небе не видно — мороз будет после 2 ноября.
Если не опали листья, то будет поздняя зима.
Бурьян высокий во дворе — к снежней зиме.
Журавли летят — морозы ударят через две недели.