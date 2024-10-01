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Какой сегодня праздник: что за день 1 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

1 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

1 октября отмечается Международный день кофе
Мария Задорожная
Автор
Международный день кофе
Фото zhudifeng, iStock
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1 октября отмечается Международный день кофе, Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Сухопутных войск РФ

День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации — это государственный и профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих Сухопутных войск РФ. В России он официально отмечается с 2006 года.

День Сухопутных войск РФ
Фото zim286, iStock

Международные праздники

Международный день кофе

В 2014 году Международная кофейная ассоциация учредила единую дату празднования Международного дня кофе — 1 октября. Официально праздник любимого многими напитка справляется во всех 75 странах, которые являются членами Международной организации кофе. Россия входит в эту организацию с 2015 года.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 октября

  • Международный день музыки;

  • Всемирный день какао и шоколада;

  • Международный день пожилых людей;

  • День рождения почтовой открытки;

  • Международный день балета;

  • Международный день охраны енотов;

  • Всемирный день татуировщиков;

  • День CD-плеера;

  • Всемирный день вегетарианства;

  • День геронтолога.

Церковные праздники

День памяти мученицы Ариадны Промисской

Святая мученица Ариадна была рабыней у императора Тертилла. Однажды она не стала участвовать в празднике, чем разозлила хозяина. Ее пытали железом, резали и бросили в темницу, пытались заставить отречься от Христа.

День памяти мученицы Ариадны Промисской
Фото Popescu Marius, iStock

Благодаря вере, Ариадна преодолела мучения и была отпущена на свободу, но через какое-то время ее снова стали преследовать. Девушка прибежала к скале и стала горячо молиться Богу. Явился Ангел и расколол скалу, Ариадна вошла внутрь каменного коридора. Преследователи увидели чудо, обезумели и в приступе ужаса убили друг друга.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 октября

  • Праздник иконы Божией Матери «Целительница»;

  • Праздник иконы Божией Матери Молченская;

  • Прославление преподобной Евфросинии Суздальской;

  • День памяти преподобного Илариона Оптинского;

  • День памяти преподобного Евмения Гортинского;

  • Праздник иконы Божией Матери «Старорусская».

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Традиции и приметы на 1 октября

1 октября православная церковь вспоминает мученицу Ариадну Промисскую, в народе — Арина Шиповница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки сушили и собирали шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны именно после 1 октября.

  • Девушки собирались, квасили капусту, устраивали танцы и пели песни.

Собирать шиповник
Фото Zbynek Pospisil, iStock

Что нельзя делать

  • Ругаться, ссориться, хвалиться достижениями и обижать родных.

  • Заниматься уборкой и стиркой — к финансовым проблемам.

  • Стричь волосы, чтобы не укоротить жизнь.

  • Оставлять ребенка одного в комнате — он может заболеть.

Погодные приметы

  • Журавлей в небе не видно — мороз будет после 2 ноября.

  • Если не опали листья, то будет поздняя зима.

  • Бурьян высокий во дворе — к снежней зиме.

  • Журавли летят — морозы ударят через две недели.

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