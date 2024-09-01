1 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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1 сентября отмечается День знаний, Всемирный день написания писем и Андрей-тепляк. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День знаний в России традиционно отмечается 1 сентября каждого года. Это праздник школьников и студентов, а также учителей и преподавателей. Он знаменует окончание летних каникул и начало нового учебного года.
Всемирный день написания писем учредили в 1969 году на Конгрессе международной ассоциации почтовых и телекоммуникационных работников (ООН). Цель праздника — увеличить количество переписок между людьми и сохранить традиции письменной коммуникации.
День рождения осени;
День любителей сериалов;
День работников нефтяной и газовой промышленности;
День программиста 1С;
День японских дельфинов;
День народов Среднего Урала;
День благодарности рыжему коту в США;
День случайной доброты в Новой Зеландии.
Мученик Андрей Стратилат был римским военачальником при императоре Максимиане. Выбрав небольшой отряд, он выступил против персов. Перед сражением святой Андрей проповедовал соратникам христианство. С верою в помощь Божию небольшой отряд воинов обратил в бегство многочисленное войско противника.
Многие стали завидовать славе военачальника и донесли правителю Антиоху, что святой — христианин, обративший ко Христу воинов. Святого подвергли пыткам, а воинов распяли на деревьях, но никто из них не отрекся от веры.
Праздник иконы Божией Матери «Прибавление ума»;
Праздник Чудотворной иконы Божией Матери Донская;
Собор Московских святых.
1 сентября православные верующие чтят память святого мученика Андрея Стратилата, в народе — Андрей-тепляк. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Садоводы и огородники начинали сбор урожая овощей и фруктов, а также приступали к другим работам на земле.
Предки занимались уборкой свеклы. Ее употребляли в пищу и использовали для лечения недугов. Считалось, что свекольные листья помогают от воспаления глаз, а сырые коренья — от зубной боли.
Люди приносили в дом связки овса. Таким способом можно было уберечь жилище от нечистой силы.
Хозяйки старались наводить чистоту, чтобы в доме был достаток и Домовой был доволен хозяевами и помогал им во всем.
Обсуждать и осуждать людей за спиной, сплетничать — к финансовым проблемам.
Чинить одежду и обувь тем, кто собирается в путешествие — к неприятностям в дороге.
Долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрению.
Жаловаться на свою жизнь — к еще большему ухудшению жизненного положения.
Оставлять мусор, грязь, беспорядок — будут несчастья и проблемы в доме и семье.
Южный ветер — будет хороший урожай овса.
Мало облаков — погода будет ясная, но холодная.
Гром сулит теплую осень и снежную зиму.
Закат розовый или золотистый — к ясной погоде.
Сухой день — к поздней зиме.
Березовые листья начинают желтеть с верхушки — к ранней весне.
Журавли летят высоко и медленно — осень будет теплая.
Утренний туман — зима окажется снежной.