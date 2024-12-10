10 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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10 декабря отмечается Всемирный день футбола, День создания службы связи МВД РФ и Романов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
10 декабря в России отмечается День создания службы связи МВД РФ. Именно 10 декабря 1949 года Министр внутренних дел СССР подписал приказ № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Документ стал основой для создания и организации службы связи МВД России.
10 декабря многие страны отмечают Всемирный день футбола. Игра появилась в Англии в середине XIX века, стала стремительно развиваться. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — FIFA. Позже решением ООН 10 декабря было объявлено Всемирным днем футбола.
Всемирный день прав человека.
Международный день прав животных.
День марийской письменности.
День рыбака на Мальдивах.
Женский день в Намибии.
День памяти преподобного Романа Антиохийского отмечается в православной церкви 10 декабря. Роман родился в Антиохии и известен как великий подвижник и молитвенник. Он поселился в пустыне, вел аскетический образ жизни, и стремился угодить Богу через молитву и покаяние. Его жизнь была полна духовных подвигов, и он стал известным благодаря своим умениям в молитвенном пении и составлению канонов. Преподобный Роман также известен как автор нескольких церковных гимнов и песен, которые стали важными для богослужений.
Праздник иконы Божией Матери «Знамение».
Собор новомучеников и исповедников Радонежских.
День памяти блаженного Андрея Симбирского.
День памяти святителя Иакова Ростовского.
День памяти великомученика Иакова Персиянина.
День памяти преподобного Палладия Александрийского.
10 декабря православная церковь чтит память преподобного Романа Антиохийского, в народе — Романов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
День начинали с посещения церкви. Люди отправлялись в храмы, чтобы постоять у иконы «Знамение». Они молились Божией Матери. По поверью, если возле иконы Богородицы попросить преподобного Романа Антиохийского об исцелении от бесплодия, мечта о ребенке сбудется.
10 декабря лоси начинали избавляться от рогов. Если удалось найти лосиные рога, их относили домой и вешали у входа. Это был мощный оберег для защиты семьи от темных сил.
Предки верили, что если загадать желание и потереть рога рукой, оно сбудется.
Если теплый день, заниматься рукоделием — можно «зашить» тепло, и весь будущий урожай погибнет.
Впускать в дом нищих и больных людей — они принесут бедность и тяжелые недуги.
Рыбачить — можно замерзнуть на берегу и подхватить простуду.
Пользоваться острыми и колющими предметами — к проблемам и несчастьям в доме.
Если лес начинал шуметь, а воробьи чирикать, значит будет потепление.
Коровы сопят и фыркают — будут морозы.