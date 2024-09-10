10 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

10 сентября отмечается Всемирный день альпак, Международный день макияжа и Савва Крыпецкий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день макияжа

10 сентября во многих странах отмечается День макияжа. Праздник придумал в 2016 году американский бьюти-блогер и визажист Джеймс Чарльз. Он хотел приобщить людей к экспериментам с макияжем и выражению своей индивидуальности. Сегодня это торжество отмечают сотрудники салонов красоты, профессиональные визажисты и просто те, кто любит пользоваться косметикой.

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Всемирный день альпак

Ежегодно 10 сентября отмечают День альпак. Это праздник чудесных животных, которые обладают не только милым внешним видом, но и дружелюбным характером. Альпака — это южноамериканское домашнее животное, относящееся к семейству верблюдовых. Обитают они в Андах на высоте 3500-5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 сентября

День разноцветных букетов;

Всемирный день предотвращения самоубийств;

День «Во всем виноват большой адронный коллайдер»;

День карамельного чизкейка в США;

День учителя в Китае;

День детей в Гондурасе;

День обмена идеями в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского отмечается православными верующими 10 сентября. Савва был пострижен на Афоне, откуда прибыл в Псков. Он удалился на совершенное безмолвие в Крыпецкую пустынь и поселился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Спустя несколько лет уединенной жизни к преподобному Савве стали собираться приверженцы пустынной жизни. Они упросили его учредить обитель и построить храм в честь апостола Иоанна Богослова.

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Однажды Псковский князь Ярослав Васильевич Оболенский прибыл к Савве с просьбой исцелить княгиню. Святой помог и вылечил жену правителя. Благодарный князь построил через мхи и болота мост к обители.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 сентября

Coбop пpeпoдoбныx oтцoв Киeвo-Пeчepcкиx, в Дaльниx пeщepax пoчивaющиx;

Пpaздник oбpeтeния чecтныx мoщeй пpeпoдoбнoгo Иoвa Пoчaeвcкoгo;

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мoиceя Муpинa.

Традиции и приметы на 10 сентября

10 сентября отмечается Савва Крыпецкий, в народе его прозвали Скирдником, потому что в это время крестьяне вывозили с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Работники торговли в праздник собирали в поле колоски и прятали их дома в укромном месте. Они верили, что после этого торговля будет прибыльной.

Крестьяне вешали в доме верхнюю одежду на видное место, чтобы удачно завершить работы в поле и на огороде.

Женщины посвящали этот день отдыху и заботе о близких.

Хозяйки готовили блюда из калины. Пирогами и вареньем из этой ягоды в старину они угощали соседей.

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Что нельзя делать

Ходить в лес, особенно в одиночку. Иначе леший может завести в непроходимое болото либо подвести к диким животным.

Делиться с малознакомыми людьми личной информацией — к сплетням.

Признаваться в любви и не свататься — союз будет некрепким.

Жениху встречаться с родителями невесты — к неприятностям.

Тратить последние сбережения — будут проблемы в финансовом плане.

Погодные приметы