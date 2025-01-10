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Какой сегодня праздник: что за день 10 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

10 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения имбирного пряника
Фото fermate, iStock
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10 января отмечается День рождения имбирного пряника, День санок и Домочадцев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День санок

10 января в России отмечается необычный праздник — День санок. Интересно, что сани использовали не только на Руси, но и в Египте. В Древней Руси они считались престижным транспортом, на котором ездили богатые и влиятельные люди.

День санок
Фото enigma_images, iStock

Международные праздники

День рождения имбирного пряника

10 января во многих странах отмечается День рождения имбирного пряника. Это лакомство считается символом новогодних праздников и часто присутствует не только на праздничном столе, но и в рождественском декоре. В Европе имбирные пряники появились во времена крестовых походах, а в России традиция дарить пряную выпечку возникал в XVIII веке, хотя русский пряник существовал и раньше.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 января

  • День горького шоколада.

  • День инженера-механика ВМФ РФ.

  • День Лиги Наций.

  • День шампанского и картофеля фри.

  • День полиции в Китае.

  • День спасения орлов в США.

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Церковные праздники

День памяти святого апостола Никанора

День памяти святого апостола Никанора, который отмечается 10 января (28 декабря по старому стилю), является значимой датой в православном календаре. Никанор был одним из семи диаконов, избранных апостолами в первоапостольской церкви для служения и помощи в распределении благ среди верующих.

День памяти святого апостола Никанора
Фото SimoneN, iStock

По преданию, после избрания Никанор стал активно проповедовать и распространять христианство. Считается, что он проповедовал в различных регионах, включая Иерусалим, где и подвергся гонениям за свою веру. Он стал одним из мучеников, погибших за христианские убеждения.

Какие еще церковные праздники отмечаются 10 января

  • День памяти святых 20 000 мучеников.

Традиции и приметы на 10 января

10 января в народе отмечается Домочадцев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Праздник предки проводили в кругу семьи. Разрешалось как и трудиться в кругу близких, так и отдыхать — кататься на санях, ужинать, веселиться, играть или ходить в гости.

  • На стол было принято ставить мясные блюда.

  • Обязательно загадывали общее семейное желание.

  • В старину в праздник чествовали самых старших членов семьи — им дарили подарки.

Дарить подарки старшим
Фото svetikd, iStock

Что нельзя делать:

  • Проводить праздник в одиночестве, иначе весь год родные и близкие люди не будут рядом.

  • Занимать деньги и продукты — будет много долгов.

  • Женщинам заниматься выпечкой, ставить опару — к ссорам с близким человеком.

  • Браться за рукоделие и шитье — можно запутать судьбу.

  • Подбеливать печку — Домовой обидится и уйдет, оставит дом без защиты от нечисти.

  • Держать окна и двери открытыми — счастье уйдет из дома.

  • Выносить мусор — вместе с ним можно вынести из дома благополучие.

Погодные приметы:

  • Вороны и галки вьются в воздухе — будет снег, садятся на верхушки деревьев — к морозу, на землю — к оттепели.

  • Собака вылезла из будки и легла на снег — будет метель.

  • Соль стала сырой — к ненастной погоде.

  • Сено покрылось инеем — к холодному лету.

  • Метель предвещает дождливое и сырое лето.

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  • 49 до н. э. Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.

  • 1781 год — заключение первого мореходного и торгового договора между Российской империей и Францией.

  • 1781 год — в Москве состоялось открытие Петровского театра — предшественника Большого театра.

  • 1863 год — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).

  • 1878 год — одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.

  • 1916 год — начало Эрзурумского сражения, в котором войска генерала Юденича разгромили 3-ю турецкую армию.

  • 1934 год — образование Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР.

  • 1943 год — Красная Армия освободила от фашистов город Кисловодск.

  • 1951 год — осуществлен первый пассажирский полет на реактивном самолете.

  • 1962 год — с горы Невадо-Уаскаран (Перу) сошла самая большая в истории человечества лавина, погибло более 4 тысяч человек.

  • 1975 год — вышла в эфир первая передача «Что? Где? Когда?».

  • 1992 год — в России отменяются фиксированные цены на хлеб и молоко.

  • 2000 год — Федеральные войска полностью овладели городом Шали (Чечня).

  • 2001 год — первый выход в свет Википедии как части «Нупедии». Через 5 дней Википедия становится самостоятельным сайтом.

  • 2010 год — в Российской Федерации введен новый вид уголовного наказания — «домашний арест».

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