11 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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11 декабря отмечается День Андреевского флага, Международный день танго и Сойкин день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты есть в этот день.
11 декабря в России отмечается День Андреевского флага. Торжество связано со значимым историческим событием. 11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. Свой выбор он обосновал тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение. Поэтому Петру I хотелось увековечить имя святого.
11 декабря отмечается Международный день танго. Праздник связан с днем рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Это торжество самого известного и страстного танца во всем мире.
День памяти русских солдат, погибших в Чечне.
Международный день гор.
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.
День калейдоскопа.
День мобильных приложений в США.
День инженера в Бразилии.
День памяти священномученика митрополита Серафима отмечается 11 декабря. Митрополит Серафим родился в 1866. Он стал духовным лидером Русской православной церкви в начале XX века. В 1937 году, во время жестоких гонений на церковь в Советском Союзе, он был арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. Его расстреляли в Ленинграде.
День памяти преподобномученика Стефана Нового.
День памяти мученика Иринарха Севастийского.
11 декабря в народе отмечается Сойкин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Благоприятным событием считалось увидеть сойку. Ее крик возле дома сулил благополучие и счастье.
По приметам, если человек услышал всплеск воды в колодце, значит будет прибыль.
Обижать птиц — можно навлечь беду.
Давать в долг и передавать что-то из дома, а также давать милостыню монетами — к бедности.
Незамужним девушкам ходить с распущенными волосами — к одиночеству.
Холодная погода сулила жаркое лето.
Если внезапно потеплело, то будут морозы.
Выпало мало снега — к богатому урожаю хлеба.
Гуси крыльями хлопают — к оттепели.