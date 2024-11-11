11 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, День офтальмолога и День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
11 ноября врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Хотя в России День офтальмолога пока не имеет официального статуса, специалисты продолжают праздновать его на протяжении многих лет. Офтальмология — это медицинская дисциплина, которая занимается исследованием структуры и функций глаза, а также диагностикой и лечением глазных заболеваний.
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Это неофициальный праздник, который появился в Китае несколько лет назад. В этот день многие магазины, особенно маркетплейсы, устраивают грандиозные распродажи и скидки.
День окончания первой мировой войны;
День военного пенсионера;
Международный день фитнеса;
День экономиста;
Международный день энергосбережения;
Всемирный день оригами.
День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни отмечается 11 ноября в православной традиции. Анастасия была известной христианской святой, которая жила в III-IV веках. Согласно преданию, она родилась в Риме и прославилась своей благочестивой жизнью и мужеством в противостоянии гонениям на христиан. Девушка стала известна благодаря своей вере и стойкости перед мучениями. Она была арестована и подвергнута жестоким пыткам, но оставалась верна своим убеждениям.
День памяти преподобного Авраамия Затворника;
День памяти святого преподобного Авраамия Ростовского.
11 ноября православная церковь чтит память пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни, преподобного Авраамия Затворника и святого преподобного Авраамия Ростовского. В народе — День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздничные столы накрывали исключительно замужние женщины.
Предки выставляли одежду из овечьей шерсти на улицу для проветривания. Считалось, что в будущем такие вещи смогут исцелить от различных болезней.
Женщинам перед выходом на улицу надевали бусы, чтобы была удача и счастье как в карьере, так и в любви. Вечером украшение вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а по окончании дня промывали под проточной водой и прятали в шкатулку.
Незамужним девушкам накрывать праздничный стол, иначе одиночество поселится в доме еще на год.
Проводить день в одиночку или среди незнакомых людей — к крупной ссоре с близкими или даже серьезным неприятностям.
Оставлять ребенка дома одного, так как нечисть может явиться и испугать малыша.
Надевать вещи из овечьей шерсти — можно привлечь множество бед.
Пускать незнакомцев в дом, где есть младенец. Иначе малыш станет беспокойным.
Иней ночью — снега не будет днем.
Облака плывут низко — к стуже.
Голуби разворковались — погода будет хорошая.
Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.