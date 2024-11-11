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Какой сегодня праздник: что за день 11 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

11 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день шопинга
Фото shironosov, iStock
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11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, День офтальмолога и День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День офтальмолога

11 ноября врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Хотя в России День офтальмолога пока не имеет официального статуса, специалисты продолжают праздновать его на протяжении многих лет. Офтальмология — это медицинская дисциплина, которая занимается исследованием структуры и функций глаза, а также диагностикой и лечением глазных заболеваний.

День офтальмолога
Фото Aleksandar Karanov, iStock

Международные праздники

Всемирный день шопинга

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Это неофициальный праздник, который появился в Китае несколько лет назад. В этот день многие магазины, особенно маркетплейсы, устраивают грандиозные распродажи и скидки.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 ноября

  • День окончания первой мировой войны;

  • День военного пенсионера;

  • Международный день фитнеса;

  • День экономиста;

  • Международный день энергосбережения;

  • Всемирный день оригами.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни отмечается 11 ноября в православной традиции. Анастасия была известной христианской святой, которая жила в III-IV веках. Согласно преданию, она родилась в Риме и прославилась своей благочестивой жизнью и мужеством в противостоянии гонениям на христиан. Девушка стала известна благодаря своей вере и стойкости перед мучениями. Она была арестована и подвергнута жестоким пыткам, но оставалась верна своим убеждениям.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 11 ноября

  • День памяти преподобного Авраамия Затворника;

  • День памяти святого преподобного Авраамия Ростовского.

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Традиции и приметы на 11 ноября

11 ноября православная церковь чтит память пpeпoдoбнoмучeницы Aнacтacии Римляныни, преподобного Авраамия Затворника и святого преподобного Авраамия Ростовского. В народе — День Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздничные столы накрывали исключительно замужние женщины.

  • Предки выставляли одежду из овечьей шерсти на улицу для проветривания. Считалось, что в будущем такие вещи смогут исцелить от различных болезней.

  • Женщинам перед выходом на улицу надевали бусы, чтобы была удача и счастье как в карьере, так и в любви. Вечером украшение вешали на видное место для защиты дома от злых духов, а по окончании дня промывали под проточной водой и прятали в шкатулку.

Бусы крупным планом
Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock

Что нельзя делать

  • Незамужним девушкам накрывать праздничный стол, иначе одиночество поселится в доме еще на год.

  • Проводить день в одиночку или среди незнакомых людей — к крупной ссоре с близкими или даже серьезным неприятностям.

  • Оставлять ребенка дома одного, так как нечисть может явиться и испугать малыша.

  • Надевать вещи из овечьей шерсти — можно привлечь множество бед.

  • Пускать незнакомцев в дом, где есть младенец. Иначе малыш станет беспокойным.

Погодные приметы

  • Иней ночью — снега не будет днем.

  • Облака плывут низко — к стуже.

  • Голуби разворковались — погода будет хорошая.

  • Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.

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