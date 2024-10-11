Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 11 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

11 октября отмечается Международный день девочек
Мария Задорожная
Автор
Международный день девочек
Фото Valerii Apetroaiei, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

11 октября отмечается Международный день девочек, Всемирный день яйца и День банщика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Профессиональные праздники на&nbsp;год: календарь профессиональных праздников 2024. Календарь профессиональных праздников на 2024 год

Праздники в России

День банщика

11 октября в России отмечается День банщика. Это профессиональный праздник всех мастеров банного искусства, уходящего своими корнями в историю Руси.

День банщика
Фото Mordolff, iStock

Международные праздники

Всемирный день яйца

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца. В 2024 году он выпал на 11-е число. Это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Появилось торжество в 1996 году. Его учредила Международная яичная комиссия на конференции в Вене.

Белковый взрыв: 5 необычных рецептов из&nbsp;яиц. Белковый взрыв: 5 необычных рецептов из яиц

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 октября

  • Международный день девочек;

  • День красной рябины;

  • Всемирный день против боли;

  • День вдыхания осеннего воздуха;

  • День пиццы с колбасой в США;

  • День посадки деревьев в Намибии;

  • День домов с привидениями в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Харитона Исповедника

Святой Харитон жил на рубеже III-IV столетий в Иконии в период правления римского императора Аврелиана. Как и другие христиане, он подвергся гонениям со стороны язычников и был заключен в темницу.

День памяти преподобного Харитона Исповедника
Фото Ekaterina Korzh, iStock

После освобождения Харитон отправился в Иерусалим поклониться святым местам, но по дороге на него напали разбойники, скрутили и привели в пещеру. От смерти преподобного спасла змея, которая проползла в логово разбойников. Она проникла в кувшин с вином и пустила туда яд. Выпив напиток, разбойники тут же погибли. В память о чудесном спасении Харитон основал на этом месте церковь.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 октября

  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Православный календарь на&nbsp;октябрь 2024 года. Православный календарь на октябрь 2024 года: праздники и именины

Традиции и приметы на 11 октября

11 октября православная церковь вспоминает преподобного Харитона Исповедника, в народе — Харитонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Особое внимание в ночь на праздник предки обращали на сны. Они верили, что в эту ночь сновидения вещие и могут предсказать ближайшее будущее.

  • Славяне старались остаться дома, посвятить время себе и самым близким. Женщины занимались рукоделием или заготовками на зиму.

Занятие рукоделием
Фото Hiraman, iStock

Что нельзя делать

  • Выходить из дома после наступления темноты. Люди верили, что в Харитонов день разгуливает нечисть.

  • Смотреть в глаза черноглазым людям. Считалось, что они могут навести порчу.

  • Есть ягоды — к тяжелой болезни.

  • Делать уборку, ходить по гостям и назначать встречи — к зависти.

  • Играть свадьбы — к несчастливому браку.

  • Совершать крупные покупки и отправляться в дальние путешествия — к неудачам.

Погодные приметы

  • На собаке после линьки появилась густая шерсть — зима будет холодной.

  • Куры нахохлились — к скорой зиме.

  • Падающие жилками вверх листья сулили богатый урожай следующей осенью.

Календарь праздников октябрь 2024. Календарь праздников на октябрь 2024 года: главные события
Развлечения
Новости холдинга
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Кто родился 11 октября: список известных личностей

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ